Un joven de 25 años murió este sábado por la noche en el hospital Castro Rendón de Neuquén después de recibir un disparo en el tórax. El ataque ocurrió en la zona de la meseta del Parque Industrial, donde la Policía de Neuquén trabaja para reconstruir la secuencia.

Según la información reunida hasta el momento, el episodio habría ocurrido cerca de las 20:30, aunque la Policía tomó conocimiento pasadas las 22. La víctima recibió una primera asistencia en otro centro de salud y posteriormente fue trasladada con signos vitales al hospital Castro Rendón.

La investigación quedó bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Por el momento, no hay personas detenidas y la principal hipótesis apunta a que antes del disparo habría ocurrido una pelea.

Investigan una pelea antes del disparo

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la investigación, el joven sufrió una herida de arma de fuego en la zona del tórax.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y quién participó de la posible pelea. Por ahora, esa hipótesis forma parte de la reconstrucción inicial y no se informó oficialmente cuál habría sido el motivo de la discusión.

El comisario Julio Muñoz informó que se realizaron las primeras pericias exhaustivas en el lugar y que los investigadores recolectaron distintos elementos que podrían ayudar a reconstruir la agresión.

Uno de los datos que surgió de esas diligencias es que el arma utilizada podría tratarse de una pistola calibre 9 milímetros.

La víctima fue trasladada al Castro Rendón

Después de recibir el disparo, el joven fue asistido inicialmente en otro centro de salud y luego derivado al hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.

Ingresó con signos vitales, pero la gravedad de la herida en el tórax terminó provocando su fallecimiento durante la noche del sábado.

El deceso convirtió el episodio en una investigación por una muerte violenta y llevó a profundizar las pericias realizadas en el lugar donde se produjo el ataque.

Un sector de la meseta que ya fue escenario de otros ataques

El episodio vuelve a poner el foco sobre la zona de la meseta y el Parque Industrial de Neuquén, donde en los últimos años se registraron distintos hechos violentos.

Un antecedente especialmente relevante ocurrió en noviembre de 2020, cuando Daniel Canassone, de 18 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en inmediaciones del Parque Industrial. La investigación determinó posteriormente que el joven había sido interceptado mientras circulaba en moto y que el ataque estuvo vinculado con el robo del vehículo.

Más recientemente, en julio de 2026, otro ataque con arma de fuego ocurrió en el barrio Parque Industrial. En ese caso, un hombre recibió dos disparos y la Fiscalía imputó a un sospechoso por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

La comparación no permite establecer una relación entre esos episodios y el ocurrido este sábado, pero sí aporta contexto sobre la reiteración de investigaciones por ataques con armas de fuego en distintos sectores del Parque Industrial y la meseta neuquina.