Quién es el futbolista que chocó en General Paz, embistió varios autos y escapó

Una serie de accidentes protagonizados por un futbolista profesional ocurrieron durante la madrugada de este martes sobre la avenida General Paz, dejando varios vehículos dañados y a una persona internada. Los incidentes se produjeron en distintos puntos de la ciudad y el partido bonaerense, generando gran conmoción.

Todo comenzó cerca de las 4.20, cuando un Ford Focus blanco impactó primero contra una camioneta cerca de la cancha de Platense, en Vicente López. El conductor del vehículo, Jonathan Alessandro Berón, delantero de Tristán Suárez, huyó tras el primer choque por la avenida General Paz. Minutos después, volvió a protagonizar otro accidente, esta vez en una estación de servicio ubicada en la intersección de General Paz y De los Constituyentes, en Saavedra, donde chocó contra tres vehículos estacionados: dos Ford Focus y una camioneta RAM.

Jonathan Berón termina internado tras una violenta serie de choques.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y confirmaron que el mismo conductor había estado involucrado en el accidente anterior en Vicente López. Berón, de 25 años y oriundo de Caseros, sufrió varias lesiones en el rostro y fue asistido por personal del SAME antes de ser trasladado al Hospital Pirovano, donde permanece internado con traumatismos múltiples y un corte en la cara.

¿Estaba borracho?

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal, bajo la responsabilidad del fiscal Federico Brandini. Según fuentes consultadas por Infobae, el futbolista se encontraba en aparente estado de ebriedad y se negó inicialmente a realizar el test de alcoholemia, alegando que no podía soplar por la lesión en su boca. Como alternativa, el auxiliar fiscal Matías Vila dispuso la extracción de sangre y orina en el hospital para determinar si había consumido alcohol antes de manejar.

Mientras avanzan las pesquisas, la Justicia ordenó el secuestro de la licencia de conducir de Berón y la inmovilización de su vehículo. Los resultados de los análisis serán determinantes para definir posibles responsabilidades penales por conducir bajo influencia.

Berón pertenece a Vélez Sarsfield y actualmente se encuentra a préstamo en Tristán Suárez. A lo largo de su carrera, también vistió las camisetas de Defensa y Justicia, Estudiantes de Caseros y Deportivo Morón. Cabe recordar que el domingo pasado fue suplente en la victoria de su equipo ante Quilmes por la fecha 14 del torneo de Primera Nacional, antes de protagonizar esta violenta secuencia de accidentes.