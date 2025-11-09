Un dramático accidente vial sacudió a la localidad bonaerense de Lanús, cuando un automovilista que manejaba en ojotas perdió el control de su vehículo y atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida muy transitada.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, donde un Renault Symbol, conducido por M. Ezequiel E., de 37 años, embistió a las peatones desde atrás. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento del impacto y la desesperación de los transeúntes que presenciaron la escena.

Las víctimas —Juana V. (73), Mirta S. A. L. (91) y Teresa C. M. (65)— sufrieron heridas de distinta gravedad. Una de ellas, la mayor, sufrió fractura expuesta y traumatismo craneal, mientras que otra debió ser asistida por una lesión grave en el brazo izquierdo. La tercera mujer manifestó fuertes dolores lumbares. Todas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita, donde permanecen internadas fuera de peligro.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor iba acompañado por un menor y dio negativo en el test de alcoholemia, aunque se constató que manejaba calzado con ojotas, una práctica que, si bien no está explícitamente prohibida por la ley, puede implicar un riesgo importante para el control del vehículo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico del SAME y peritos de tránsito. La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Silvia Busano, quedó a cargo de la investigación, que fue caratulada como “lesiones culposas graves”. El procedimiento fue supervisado por el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús, quien ordenó pericias para determinar las causas exactas del siniestro.

El caso reaviva el debate sobre las condiciones adecuadas para conducir. Aunque usar ojotas no constituye una infracción directa, expertos en seguridad vial advierten que este tipo de calzado reduce la adherencia al pedal y la capacidad de reacción ante una emergencia, incrementando el riesgo de accidentes. Mientras las víctimas se recuperan, la investigación judicial deberá establecer si la falta de control del vehículo estuvo relacionada con esa circunstancia y si hubo negligencia por parte del conductor.