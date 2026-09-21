Una Toyota Hilux negra volcó este lunes sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces, cuando trasladaba a cinco jóvenes. El accidente ocurrió alrededor de las 10:20, frente al camping de Petroleros Jerárquicos.

La camioneta circulaba en dirección oeste-este cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, el conductor perdió el control y se produjo el vuelco. Como consecuencia del impacto, dos de las ocupantes murieron y otras tres personas resultaron heridas.

Las dos mujeres salieron despedidas de la camioneta y fallecieron como consecuencia del siniestro. Además, se confirmó que ninguna de ellas llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Las víctimas fueron identificadas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20, ambas vecinas de Rincón de los Sauces.

El conductor había tomado la camioneta de su padre

En medio de las primeras averiguaciones para reconstruir lo ocurrido, el comisario que intervino en el caso informó que el conductor había tomado la Toyota Hilux de su padre sin autorización.

Ese dato forma parte de las circunstancias que los investigadores deberán tener en cuenta para reconstruir qué ocurrió antes del vuelco y cómo se inició el recorrido que terminó en la tragedia sobre la Ruta 6.

Accidentología Vial investiga la mecánica del siniestro. F

Tres hombres resultaron heridos

Los otros tres ocupantes de la Hilux eran hombres y también vecinos de Rincón de los Sauces.

Dos de ellos sufrieron heridas de consideración. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital, debido a la gravedad de su estado, mientras que otro permanecía internado en Rincón de los Sauces con estado reservado, luego de sufrir múltiples fracturas y golpes.

El conductor, en tanto, quedó internado en la localidad y permanecía bajo observación, aunque fuera de peligro.

Las pericias buscan determinar cómo ocurrió

Después del accidente intervino personal de Accidentología Vial de la Dirección Tránsito, que trabajó sobre la escena para reconstruir la mecánica del vuelco.

Hasta el momento, no se informó la participación de otro vehículo y tampoco se estableció cuál era la velocidad a la que circulaba la camioneta al momento de perder el control.

Las pericias buscan determinar la trayectoria de la Hilux y establecer con precisión las circunstancias que provocaron el vuelco. También deberán reconstruir qué ocurrió en los momentos previos al accidente, en el marco de la investigación que continúa en Rincón de los Sauces.