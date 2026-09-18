El violento choque frontal ocurrido este viernes a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 65 terminó en tragedia. Joel Agustín Rivero, de 19 años, murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto. El joven, con domicilio en Plottier, era quien conducía la Citroën Berlingo involucrada en el siniestro.

El choque se produjo alrededor de las 7:40, entre el acceso a María Elvira y Puente 83, en el ejido de Cipolletti, cuando la Berlingo circulaba en sentido oeste-este. De acuerdo con la mecánica preliminar establecida en el lugar, el utilitario habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra un Peugeot 208 que avanzaba en sentido opuesto.

La violencia de la colisión provocó importantes daños en ambos vehículos. Rivero quedó atrapado dentro de la Berlingo y fue encontrado inconsciente por los equipos de emergencia que llegaron al lugar. Recibió asistencia médica y fue trasladado de urgencia, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el Peugeot 208 viajaba una mujer oriunda de Fernández Oro junto a sus dos hijos, de 8 y 11 años. Los tres sufrieron heridas y fueron asistidos por personal sanitario que trabajó en el lugar. Los menores fueron trasladados para recibir atención médica y se aguardaba conocer la evolución de las lesiones.

Una alerta al 911 RN Emergencias puso en marcha el operativo de asistencia, con la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y personal del SIARME. La zona quedó además bajo intervención del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre los vehículos y la calzada.

Mientras se asistía a los heridos y se trabajaba en el lugar, los efectivos debieron ordenar la circulación sobre la Ruta 65, una vía con intenso movimiento durante las primeras horas de la mañana. Las tareas periciales serán clave para establecer con precisión cómo se produjo la invasión de carril y la posterior colisión frontal.

La investigación quedó ahora centrada en reconstruir las circunstancias que terminaron provocando la tragedia. Un joven de apenas 19 años murió y una mujer junto a sus dos hijos resultaron heridos en un choque que volvió a poner bajo la lupa la circulación sobre la Ruta Chica.