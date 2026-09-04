Se conocieron las identidades de las dos personas que murieron en el violento choque frontal en la Ruta 22 eran vecinos de Allen y viajaban juntos en un Mercedes Benz. La primera víctima murió en el acto y la segunda falleció horas después del impacto en el hospital de Río Colorado, mientras el conductor de la camioneta Toyota Hilux involucrada también permanece bajo atención médica..

El dato se conoció con el correr de las horas y modificó el resultado inicial del siniestro ocurrido cerca de las 20 de anoche. En los primeros momentos se informó una persona fallecida y varios heridos, pero la situación de uno de los ocupantes del auto se agravó y finalmente se confirmó su muerte.

El choque frontal se produjo en inmediaciones del cruce entre la Ruta 22 y 251. Las víctimas fueron identificadas como Mónica Beatriz García, de 72 años, y Carlos Martín, de 81, ambos vecinos de Allen. La pareja se trasladaba en el Mercedes Benz que circulaba en dirección Río Colorado–Choele Choel cuando ocurrió la colisión con una Toyota Hilux.

En el caso de Martín, la tragedia tuvo una segunda instancia. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital de Río Colorado después del choque, donde recibió asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, a las 21:52 se confirmó su fallecimiento.

Por otra parte, la Toyota Hilux era conducida por un hombre de 39 años, oriundo de Puerto Madryn, que viajaba solo. También sufrió heridas y debió ser trasladado al hospital, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles oficiales sobre su estado de salud.

Mientras tanto, la escena del choque quedó bajo una fuerte presencia policial. Personal especializado y peritos accidentológicos trabajaron para reconstruir qué ocurrió sobre la Ruta 22 y determinar la mecánica de la colisión. Todavía no se estableció públicamente qué maniobra o circunstancia desencadenó el impacto.



