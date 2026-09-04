Dos personas murieron y varias resultaron heridas tras un violento choque entre un automóvil y una camioneta ocurrido durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías del cruce con la Ruta 251 hacia Conesa, entre Choele Choel y Río Colorado. El impacto provocó un importante operativo de emergencia y las pericias buscan determinar la mecánica del hecho.

El choque se produjo sobre uno de los principales corredores viales de la región y rápidamente se desplegaron equipos de asistencia en el lugar. La violencia de la colisión dejó como resultado dos víctimas fatales, mientras otras personas debieron ser atendidas por las lesiones sufridas.

En ese contexto, personal de emergencia de Río Colorado trabajó junto a efectivos policiales para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados. La escena del choque obligó a concentrar los esfuerzos en la atención de los heridos y en preservar el lugar para permitir el trabajo de los peritos.

Además, intervino el Gabinete de Criminalística, que comenzó con las tareas destinadas a reconstruir la mecánica del accidente. Las marcas sobre la calzada, la posición en la que quedaron los vehículos y los daños registrados en ambos rodados serán elementos clave para intentar establecer qué ocurrió segundos antes del impacto.

Por ahora, las circunstancias que desencadenaron la colisión no fueron determinadas, aunque trascendió que fue de manera frontal. Tampoco se difundieron oficialmente las identidades de las dos personas fallecidas ni un detalle definitivo sobre la cantidad y el estado de los heridos.

Mientras tanto, la investigación continúa sobre la Ruta 22. Los peritos deberán analizar cada uno de los elementos encontrados en el lugar para establecer la dinámica del choque y aportar información a la causa judicial que se inició a partir de la tragedia.



