Una mujer de 47 años protagonizó un espectacular despiste sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Guerrico, cuando intentó evitar un choque frontal durante una maniobra de sobrepaso y terminó con su Ford Ranger adentro de un desagüe; pese a la violencia de la escena, la conductora sufrió solamente golpes menores y no necesitó ser trasladada a un hospital.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 1185 de la Ruta 22. La imagen que quedó después del siniestro fue impactante: la camioneta terminó completamente fuera de la calzada, en el interior del profundo desagüe ubicado sobre la margen norte de la ruta. Según relató la propia conductora a los efectivos que llegaron al lugar, viajaba desde Allen hacia Roca para asistir a una consulta médica. En determinado momento, observó que los vehículos que circulaban delante suyo comenzaban a sobrepasar una fila de camiones y decidió sumarse a la maniobra.

Sin embargo, cuando todavía no había conseguido regresar a su carril, apareció el peligro. Un automóvil avanzaba en sentido contrario y la mujer advirtió que la distancia entre ambos vehículos se reducía rápidamente. Ante la posibilidad de un violento choque frontal, realizó una maniobra evasiva y tiró la camioneta hacia la banquina norte. Pero el movimiento terminó siendo demasiado brusco para la Ranger, que perdió adherencia y salió despedida de la traza.

Finalmente, el vehículo terminó en el desagüe. La escena fue tan llamativa que rápidamente quedó en evidencia la magnitud del despiste, aunque la conductora tuvo una enorme cuota de fortuna: no sufrió heridas de gravedad.