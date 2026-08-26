La hora de la siesta parecía transcurrir con absoluta normalidad en un supermercado de Bariloche, pero un turista chileno oriundo de Puerto Montt terminó detenido después de intentar llevarse cuatro botellas de whisky sin pagar. La maniobra fue detectada por personal de seguridad privada, que consiguió retenerlo dentro del comercio y permitió que efectivos de la Comisaría 27° intervinieran en el lugar.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:50 de este martes, cuando buena parte de la ciudad atravesaba una de las franjas más tranquilas de la jornada. Sin embargo, en el interior del supermercado La Anónima, el personal de seguridad comenzó a sospechar de los movimientos del hombre y advirtió que estaría intentando ocultar mercadería para sacarla del establecimiento sin pagar.

A partir de ese alerta, los trabajadores de seguridad actuaron y lograron interceptarlo antes de que pudiera escapar. Cuando llegaron los efectivos policiales, constataron que se trataba de un hombre de nacionalidad chilena, domiciliado en la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos, aunque el informe policial lo vincula con Puerto Montt.

Y el detalle que terminó de darle forma al procedimiento estaba sobre la mercadería: se trataba de cuatro botellas de whisky. De acuerdo con la imagen incorporada al procedimiento, entre los productos aparecen un Chivas Regal 12, un Jack Daniel's Old No. 7 y dos botellas de Johnnie Walker Double Black, un botín con un costo estimado de 300 mil pesos.

Las cuatro botellas de whisky tienen un valor estimado de 300 mil pesos

Mientras tanto, la situación pasó rápidamente del ámbito de la seguridad del supermercado a la Justicia. El hombre quedó a disposición de los uniformados y se dio intervención al fiscal de turno, Inti Isla, quien dispuso que permaneciera detenido y que se iniciaran las actuaciones por hurto en grado de tentativa.

Además, las botellas fueron recuperadas y restituidas al supermercado. De esta manera, la maniobra no llegó a concretarse y los productos regresaron a las góndolas del comercio, mientras el sospechoso quedó involucrado en una causa penal.