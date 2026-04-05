Un joven fue imputado este sábado tras ser sorprendido cuando intentaba ingresar droga a la Unidad de Detención 11 de Centenario durante una visita a su hermano. El hallazgo se produjo en el marco de los controles habituales que realiza el personal penitenciario en el sector de ingresos.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando efectivos de la Sección Visitas y Encomiendas realizaban la requisa de rutina. En ese contexto, advirtieron que el visitante ocultaba entre sus prendas un envoltorio de nailon color violeta, lo que despertó sospechas.

De inmediato se dio intervención al personal de Antinarcóticos, que llevó adelante las pruebas de rigor. El análisis confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 3,21 gramos.

El elemento fue detectado por el personal de requisa y tomó intervención la justicia.

Tras el procedimiento, la fiscalía dispuso la imputación del joven en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia.

En paralelo, las autoridades del establecimiento penitenciario iniciaron un expediente disciplinario en su contra, que implica la restricción del régimen de visitas por haber intentado entregar la sustancia a un interno.

Finalizadas las actuaciones judiciales, el hombre recuperó la libertad y se retiró del lugar por sus propios medios.