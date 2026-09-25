Quiso matar a otro hombre de tres disparos en el barrio Gregorio Álvarez y quedó acusado por tentativa de homicidio

La fiscal Lucrecia Sola formuló cargos contra un hombre identificado como L.A.L.S. por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con abuso de armas. La acusación se vincula con dos hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en el barrio Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la investigación preliminar, el primer ataque ocurrió alrededor de las 8:22, cuando la víctima se encontraba sentada en un vehículo abandonado perteneciente a su familia. En ese momento, el imputado se acercó en bicicleta y efectuó tres disparos con un arma de fuego.

Dos proyectiles impactaron en la puerta trasera izquierda del vehículo, mientras que el tercero alcanzó a la víctima en el pómulo izquierdo. El proyectil ingresó por la zona del maxilar y quedó alojado en el lóbulo témporo-parietal derecho.

La víctima continúa internada y las secuelas aún son inciertas

Según detalló la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, la herida provocó una hemorragia que puso en peligro la vida a la víctima de manera real y efectiva.

El hombre permanece internado y por el momento no es posible determinar cuáles serán las secuelas definitivas ni si sufrirá una deformación permanente en el rostro. Además, la lesión le generó una incapacidad para desarrollar sus actividades habituales por un período superior a un mes.

Otros seis disparos contra el hermano de la víctima

La acusación fiscal también incluyó un segundo episodio ocurrido minutos después del primer ataque.

Según la reconstrucción de los hechos, el hermano de la víctima se dirigió hacia la vivienda del imputado, ubicada a unas dos cuadras del lugar donde ocurrió el primer ataque. Cuando se aproximaba al domicilio, el acusado habría efectuado seis disparos directamente en su dirección.

A pesar de la gravedad de la situación, el hombre no resultó herido.

La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero la jueza dispuso arresto domiciliario

Tras formular los cargos, la fiscal Sola solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva durante seis meses.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentó que existían riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para las víctimas y su entorno. Entre otros elementos, destacó que el acusado permaneció oculto durante varios días después de los hechos y recién se presentó ante el Departamento de Seguridad Personal el 22 de septiembre.

También señaló que el arma utilizada en los ataques aún no fue encontrada y que algunos vecinos manifestaron temor a aportar información a la investigación.

La defensa rechazó el pedido de prisión preventiva y propuso que el acusado cumpliera una medida de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y prohibición de contacto con las víctimas.

La resolución judicial

La jueza Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y consideró acreditados los riesgos procesales planteados por la Fiscalía, aunque con una intensidad menor a la expuesta por la acusación.

Por ese motivo, resolvió imponer seis meses de prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo sea colocado, el imputado permanecerá bajo vigilancia mediante una consigna policial permanente en el domicilio fijado para cumplir la medida.

Además, la magistrada le prohibió mantener contacto con integrantes de la familia de las víctimas, vecinos y otras personas vinculadas a la investigación