Recuperaron en el barrio Gregorio Álvarez la camioneta robada en un yacimiento de Centenario

Una camioneta Toyota Hilux que había sido robada el pasado 16 de junio en un predio de la empresa IPE Energía S.A. en el yacimiento de Aguada del Lagio fue recuperada ocho días después en la ciudad de Neuquén, tras un operativo policial que permitió identificar el vehículo pese a las modificaciones realizadas para ocultarlo.

El hallazgo se produjo este miércoles cerca de las 13, cuando personal de la Comisaría 21 se presentó en calle Collón Curá, en la tira 31, dentro del barrio Barrio Gregorio Álvarez. En el lugar se encontraba estacionada una camioneta blanca con características similares a la sustraída en la zona petrolera.

A partir de la verificación de los datos del rodado, los efectivos fueron alertados por el Centro de Análisis y Monitoreo, que confirmó que se trataba de la misma unidad sobre la cual pesaba un pedido de secuestro emitido por la Comisaría 52.

La investigación permitió establecer que la camioneta había sido intervenida para dificultar su identificación: no tenía calcomanías, jaula antivuelco, logos de la empresa propietaria ni la patente trasera. Según se presume, estos elementos habrían sido retirados por los autores del hecho con el objetivo de despistar a las autoridades y facilitar su circulación.

Tras la constatación, el vehículo fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial de la capital neuquina, donde quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento intervino además el Departamento Sustracción Automotores, junto con la Fiscalía interviniente, que deberá avanzar en las actuaciones para su posterior restitución a la empresa propietaria.

El robo había sido advertido el mismo 16 de junio, alrededor de las 12.55, cuando personal del predio operado por IPE Energía S.A. detectó la ausencia de la unidad. La camioneta, una Toyota Hilux de color blanco, pertenece a la firma y era utilizada en tareas operativas dentro del yacimiento.

La rápida detección del vehículo en la capital provincial permitió cerrar el círculo de la investigación inicial y recuperar una unidad que había sido cuidadosamente alterada para intentar evitar su identificación en la vía pública.