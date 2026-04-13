Un intento de robo terminó de la manera más insólita en Viedma: un hombre quedó atrapado en la reja de un comercio cuando intentaba meterse de madrugada y fue detectado en tiempo real por el sistema de cámaras 911. La Policía llegó en minutos y lo detuvo prácticamente sin esfuerzo.

Todo pasó cerca de las 6 del domingo, cuando la ciudad todavía bostezaba y las calles estaban casi vacías. Del otro lado de las pantallas, un operador hacía lo de siempre: mirar, seguir, anticipar. Pero esta vez no era una rutina más. En una esquina céntrica apareció la escena perfecta: un hombre adulto, vestido con ropa oscura, tratando de forzar el ingreso a un local.

Ahora bien, lo que parecía un robo típico se convirtió en papelón. Porque en medio de la maniobra, el improvisado ladrón calculó muy mal. Quedó atrapado entre la reja y el suelo, sin poder avanzar ni retroceder. Literal: ni entrar, ni escapar.

Ahí es donde entra a jugar lo que muchas veces se subestima. El operador no dudó ni un segundo. Vio la situación, entendió lo que estaba pasando y activó el aviso. En dos minutos la información ya estaba en la Comisaría 1°. Y mientras el hombre seguía atrapado, la escena se seguía mirando en vivo, como si fuera una película, pero sin guion.

Minutos después, el móvil policial apareció en el lugar. No hubo corridas, no hubo forcejeos, no hubo tensión. Difícil escapar cuando estás atrapado por tu propio error. El personal intervino, lo liberó de la incómoda posición y lo subió al patrullero para trasladarlo a la unidad.

Se trata de un mayor de edad que ahora deberá dar explicaciones por tentativa de robo. Porque sí, intención había. Lo que faltó fue cálculo y salida.