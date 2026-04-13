Un joven de 21 años intentó evadir un control policial sobre la Ruta 22 en Cipolletti, desató un seguimiento que fue monitoreado en tiempo real por el 911 y terminó interceptado en plena zona urbana. Se negó al test de alcoholemia, le secuestraron el auto y, pese a todo, se retiró por sus propios medios.

Todo comenzó cerca de la medianoche, frente al destacamento del Cuerpo de Seguridad Vial, uno de los corredores más transitados del Alto Valle. Allí, mientras se desarrollaban controles vehiculares, un conductor decidió ignorar la orden de detenerse y siguió de largo. No fue un descuido: fue una maniobra consciente que obligó a activar un operativo inmediato.

A partir de ese momento, la escena se trasladó a las pantallas. Desde el 911, operadores comenzaron a seguir cada movimiento del vehículo con las cámaras de seguridad. El auto avanzaba en sentido oeste-este y se metía cada vez más en la ciudad. No había margen para errores.

Mientras tanto, móviles policiales eran alertados en tiempo real. La coordinación se volvió clave para cerrar el cerco. El recorrido terminó en calle Julio Dante Salto, en cercanías de un predio conocido, donde finalmente lograron interceptarlo. No hubo choque, no hubo disparos, pero la tensión estaba instalada.

Sin embargo, lo más llamativo vino después. Al bajar del vehículo, el joven conductor se negó a realizar el test de alcoholemia. Una decisión que, lejos de aclarar el panorama, lo oscurece aún más. En ese contexto, el auto fue secuestrado de manera preventiva.

Pero el cierre deja más preguntas que certezas. Porque, pese a haber escapado de un control, pese al operativo montado y pese a negarse al test, el joven fue notificado y se fue caminando. Así, sin más.