Un violento siniestro vial se registró sobre la siempre peligrosa Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 999, cerca del destacamento de Seguridad Vial de Choele Choel, cuando un hombre que viajaba desde Viedma a Catriel, con su hijo intentó hacer una sobrepaso y terminó chocando de lleno contra el acoplado de un camión. Ambos ocupantes del auto fueron trasladados al hospital y se espera su evolución.

El episodio ocurrió minutos antes de las 18:30, en un tramo caliente con sucesivas cruvas, subidas y bajadas, donde los sobrepasos con lo justo son habituales. Según la información oficial, todo se desencadenó cuando el conductor de un Chevrolet Cruze, un hombre de 38 años oriundo de Catriel, decidió adelantar a otro vehículo. Sin embargo, la maniobra se le vino encima: al advertir que venía un auto de frente, intentó regresar a su carril de manera brusca.

Pero no llegó. Y ahí fue donde se produjo el impacto. El Cruze terminó incrustándose contra la parte trasera de un acoplado tipo jaula, perteneciente a un camión Scania conducido por un hombre de 43 años, domiciliado en General Roca, que circulaba en igual sentido desde Luis Beltrán.

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para generar preocupación inmediata. Dentro del vehículo menor viajaba también el hijo del conductor, un nene de 12 años, lo que elevó la tensión en la escena. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de salud que llegó rápidamente, tras el alerta de un transeúnte que advirtió la situación.

Posteriormente, padre e hijo fueron trasladados al hospital de Choele Choel para realizar estudios de mayor complejidad. Si bien en principio no se reportaron víctimas fatales, se mantiene la expectativa sobre la evolución de los heridos.

Por otro lado, el camionero no habría sufrido lesiones, aunque quedó en el centro de un impacto que, según las primeras reconstrucciones, no pudo evitar. Es que todo indica que la maniobra imprudente del automóvil fue el factor determinante del choque.