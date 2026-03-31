Una familia completa terminó hospitalizada luego de protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 278, en cercanías de Pomona. En el vehículo viajaban un hombre mayor de edad, su hija policía y dos menores, quienes debieron ser asistidos de urgencia tras el impacto. La Renault Kangoo quedó destruída en la parte baja de la banquina.

Según se pudo reconstruir, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando un utilitario Renault Kangoo circulaba en sentido sur-norte, desde Lamarque hacia Choele Choel. En ese trayecto, muy transitado por vehículos de múltiples características, y por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y todo terminó de la peor manera: el vehículo se desvió hacia la banquina derecha y volcó.

En este sentido, las primeras hipótesis apuntan a un posible desnivel en la calzada como factor desencadenante del siniestro. Sin embargo, las pericias serán clave para determinar con precisión qué fue lo que ocurrió en esos segundos críticos que terminaron con la Kangoo dada vuelta a un costado de la ruta.

Además, el despliegue fue inmediato. Personal policial del Destacamento de Seguridad Vial de Pomona llegó rápidamente al lugar tras ser alertado del hecho y se encontró con una escena que generó preocupación: el vehículo siniestrado y sus ocupantes con signos de haber sufrido el impacto.

Por su parte, los profesionales de la salud de Luis Beltrán brindaron las primeras asistencias en el lugar. Luego, todos los ocupantes fueron trasladados al hospital de esa localidad para una evaluación más exhaustiva, en medio de la incertidumbre por su estado de salud.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas, aunque el hecho volvió a poner en foco las condiciones de la Ruta 250 y los riesgos latentes en ese tramo, donde un mínimo desperfecto puede desencadenar consecuencias graves en cuestión de segundos.