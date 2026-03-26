Una intensa persecución policial mantuvo en vilo a la ciudad de Neuquén durante la noche del miércoles, cuando un vehículo robado circuló en contramano por la avenida Mosconi, chocó patrulleros y terminó provocando un siniestro que dejó a un motociclista herido.

Todo comenzó alrededor de las 23, cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron un Chevrolet Corsa color champagne que avanzaba de manera irregular en la zona de Avenida Mosconi y Lázaro Martín. La maniobra encendió las alertas y de inmediato se dio aviso a la Policía.

Minutos después, móviles de la Comisaría 19° lograron ubicar el rodado en la intersección de Primeros Pobladores y Félix San Martín. Sin embargo, al intentar identificar al conductor, este aceleró y emprendió una fuga a alta velocidad, dando inicio a una persecución que se extendió por varias calles de la ciudad.

El seguimiento fue coordinado en tiempo real desde el sistema de monitoreo, que permitió ir guiando a los patrulleros a través de distintos puntos estratégicos. En plena huida, el vehículo impactó contra un móvil de la Comisaría 2° en la esquina de Avenida Mosconi y Saturnino Torres.

Lejos de detenerse, el conductor continuó su marcha y, en calle Winter, rozó a otro patrullero, evidenciando la peligrosidad de la maniobra. La secuencia terminó de la peor manera cuando, al llegar a Perticone, el auto colisionó contra una motocicleta Honda XR.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó herido y debió ser trasladado al hospital Castro Rendón para recibir atención médica.

Finalmente, tras un operativo cerrojo, la Policía logró interceptar el vehículo y demorar a sus ocupantes. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Comisaría 3°.

El hecho generó preocupación por el riesgo al que fueron expuestos otros conductores y peatones en una persecución que atravesó varias arterias transitadas de la ciudad.