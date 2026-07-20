Personal policial de la Comisaría 41° recuperó durante la madrugada de este lunes una camioneta que registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de sustracción en jurisdicción de Comisaría Segunda.

El procedimiento se inició mientras efectivos realizaban patrullajes preventivos y fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre la sustracción de una camioneta Toyota Hilux blanca.

A partir de la información recibida, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo estacionado sobre calle Candelaria, en la intersección con Houssay.

Al momento del hallazgo, la camioneta se encontraba sin ocupantes y sin medidas de seguridad colocadas. De inmediato se dio intervención a la unidad policial correspondiente y se dispuso la preservación del lugar hasta la llegada del personal de Criminalística, que llevó adelante las diligencias de rigor.

El vehículo recuperado quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.