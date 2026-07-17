Una mujer denunció que le abrieron su camioneta y le robaron pertenencias mientras estaba estacionada en el supermercado ubicado sobre calle Marcial Bravo, en el Casco Viejo de Centenario. El hecho ocurrió el viernes 17 al mediodía y quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

Según la denuncia presentada en la Comisaría Quinta de Centenario, dos hombres llegaron caminando hasta el estacionamiento. Uno de ellos ingresó al predio, abrió una Toyota Hilux blanca y sustrajo una billetera con documentación, dinero y una fotografía familiar de gran valor sentimental para la víctima.

El episodio es investigado por la Policía de Neuquén y se suma a otros tres robos similares registrados en el mismo estacionamiento durante los últimos dos meses. Las víctimas sospechan que los delincuentes utilizarían inhibidores de alarma para acceder a los vehículos sin forzar las puertas.

Un robo en segundos dentro del estacionamiento

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo dos personas caminan por una de las veredas cercanas al acceso vehicular del supermercado.

Uno de los hombres, vestido con ropa oscura y gorra, entra al estacionamiento con aparente tranquilidad. Según se observa en la grabación, se dirige directamente hacia la camioneta estacionada.

El delincuente abrió la puerta del conductor de la Toyota Hilux y permaneció dentro del vehículo durante menos de un minuto. Luego salió caminando del lugar, sin generar sospechas entre otros vecinos que ingresaban al comercio.

Del interior del rodado se llevó una billetera que contenía documentación personal, dinero y una fotografía del padre de la propietaria, un elemento con un importante valor emocional para la víctima.

Cuatro robos en menos de dos meses en el mismo lugar

El caso generó preocupación entre comerciantes y vecinos del Casco Viejo de Centenario, ya que no sería un hecho aislado.

De acuerdo con los testimonios de víctimas de episodios anteriores, la modalidad utilizada sería similar: vehículos estacionados en el predio del supermercado que aparecen abiertos sin signos visibles de violencia.

La principal hipótesis es que los delincuentes podrían utilizar inhibidores de señal de cierre centralizado, dispositivos que bloquean la comunicación entre el control remoto y el sistema electrónico del vehículo.

Esta modalidad suele permitir que los propietarios crean haber cerrado sus autos o camionetas cuando, en realidad, las puertas permanecen abiertas.

El reclamo por mayor seguridad en el estacionamiento

Tras conocerse el nuevo robo, algunas víctimas cuestionaron la falta de personal de seguridad permanente dentro del estacionamiento.

Los vecinos plantearon que la repetición de hechos similares requiere reforzar las medidas preventivas, especialmente en horarios de mayor circulación de clientes.

Entre las medidas que suelen recomendar especialistas en seguridad vehicular se encuentran verificar manualmente el cierre de puertas, evitar dejar objetos visibles dentro del vehículo y prestar atención a movimientos sospechosos cerca de los accesos.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La investigación quedó en manos de la Comisaría Quinta de Centenario, donde fue radicada la denuncia.

Hasta el momento no se informó la identificación de los autores del robo ni hubo personas detenidas por este episodio.

Las cámaras de seguridad serán una de las principales herramientas para intentar reconstruir el recorrido de los sospechosos y determinar si existe relación con otros robos ocurridos en la zona.