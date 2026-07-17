Una camioneta que había sido sustraída en Neuquén fue recuperada a los pocos minutos gracias a un rápido operativo desplegado por efectivos de la Comisaría 18. El procedimiento se inició luego de que el Centro de Operaciones Policiales alertara sobre el robo del vehículo y movilizara a las patrullas de la zona.
Con la información recibida, los uniformados realizaron un intenso rastrillaje en distintos sectores del barrio Z1. La búsqueda dio resultado en poco tiempo: la camioneta fue encontrada abandonada en la vía pública, lo que permitió su recuperación antes de que fuera trasladada o desmantelada.
Tras el hallazgo, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del rodado y ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. Ahora, el objetivo es determinar quiénes participaron del robo y esclarecer las circunstancias del hecho.