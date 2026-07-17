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Operativo policial

La robaron y la encontraron en minutos: el operativo que permitió recuperar una camioneta en Neuquén

Un rápido despliegue policial permitió recuperar una camioneta que había sido robada en Neuquén. El vehículo fue hallado abandonado en el barrio Z1 pocos minutos después de la denuncia, tras un operativo de búsqueda coordinado por efectivos de la Comisaría 18.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 09:43
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La camioneta fue encontrada abandonada en el barrio Z1 pocos minutos después de haber sido robada

Una camioneta que había sido sustraída en Neuquén fue recuperada a los pocos minutos gracias a un rápido operativo desplegado por efectivos de la Comisaría 18. El procedimiento se inició luego de que el Centro de Operaciones Policiales alertara sobre el robo del vehículo y movilizara a las patrullas de la zona.

Con la información recibida, los uniformados realizaron un intenso rastrillaje en distintos sectores del barrio Z1. La búsqueda dio resultado en poco tiempo: la camioneta fue encontrada abandonada en la vía pública, lo que permitió su recuperación antes de que fuera trasladada o desmantelada.

La Fiscalía intervino en la causa y ordenó el secuestro del rodado para continuar con la investigación.

Tras el hallazgo, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del rodado y ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. Ahora, el objetivo es determinar quiénes participaron del robo y esclarecer las circunstancias del hecho.

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