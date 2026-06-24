El capítulo más controvertido de las fotomultas en Plottier podría llegar a su fin esta semana. El Concejo Deliberante se prepara para debatir y votar un proyecto que declara lesivo el sistema de control de infracciones mediante cámaras, una medida que abrirá el camino para desactivar definitivamente un esquema que estuvo envuelto en cuestionamientos desde sus inicios.

La iniciativa ya obtuvo despacho por unanimidad en comisión y será uno de los temas centrales de la Sesión Ordinaria N° 93.

El contrato que quedó bajo la lupa

La discusión no gira solamente alrededor de las multas. El foco está puesto en la forma en que se implementó el sistema.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, explicó en diálogo con el programa "La mañana es de la primera", que se emite por AM550, que el objetivo es cerrar definitivamente una etapa que dejó numerosas controversias.

"Es para darle un corte final a esto que perjudicó tanto y estuvo tan mal hecho", sostuvo.

Durante el tratamiento legislativo se incorporaron modificaciones para establecer condiciones más estrictas ante cualquier eventual sistema futuro de control automatizado.

"Si en un futuro se hacen fotomultas, que sea con licitación pública", afirmó Namuncurá.

Una respuesta que vecinos reclamaban hace tiempo

El proyecto impulsado por el bloque Comunidad busca dar una definición definitiva sobre un tema que durante meses ocupó parte importante de la agenda pública local.

"Esto es, también, para poder darles una respuesta definitiva a los vecinos", señaló la presidenta del cuerpo legislativo.

La iniciativa contempla además avanzar con mecanismos que permitan analizar la restitución de fondos a quienes abonaron infracciones emitidas bajo el sistema cuestionado.

"Trabajamos en la restitución de los fondos a quienes pagaron las multas", indicó.

Qué pasará después de la votación

Si el proyecto es aprobado, el municipio avanzará con los pasos administrativos y judiciales necesarios para dejar sin efecto el contrato vigente.

"Al contrato lo llevará la intendenta al plano judicial para darlo de baja", explicó Namuncurá.

La declaración de lesividad es considerada una herramienta clave para sostener ese proceso y cerrar formalmente el esquema que funcionó hasta ahora.

Mientras tanto, continúan los controles

La posible eliminación definitiva de las fotomultas no implica el fin de los controles de tránsito.

Desde el municipio remarcan que continúan los operativos de inspección en distintos sectores de la ciudad y que se trabaja en medidas vinculadas a la seguridad vial, como la mejora de la señalización y la coordinación de intervenciones en semáforos y sendas peatonales.

"Todos los días los inspectores están haciendo operativos", destacó Namuncurá.

La sesión de este jueves aparece así como una jornada clave para definir el futuro de un sistema que generó debate desde su puesta en marcha y que ahora podría quedar definitivamente atrás.