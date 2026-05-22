Tras una investigación conjunta con autoridades chilenas, la Policía de Neuquén recuperó una bicicleta de alto rendimiento robada en Santiago de Chile y desarticuló una banda dedicada al tráfico de bicicletas y sustancias para el ciclismo de élite. El rodado pertenece a un reconocido deportista trasandino y estaba valuado en unos 6 mil dólares.

La causa comenzó con un pedido de colaboración internacional enviado por la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo del fiscal Diego Fermín Azcárate, tras el robo ocurrido el 15 de julio de 2025 en Providencia.

A partir de convenios de cooperación internacional, los investigadores detectaron que los sospechosos cruzaban frecuentemente la frontera entre Argentina y Chile.

Se secuestraron hormonas, anfetaminas y otras sustancias prohibidas utilizadas en el ciclismo de élite.

La Policía realizó tareas de vigilancia en Allen y General Roca, donde residían los principales involucrados, dos hombres de 33 y 36 años vinculados al ciclismo de élite.

Según fuentes policiales, los detenidos ingresaban al país con bicicletas y sustancias prohibidas por ANMAT, como hormonas, testosterona y estimulantes para competencias deportivas.

Operativo en la Ruta 242

El 21 de mayo, tras detectar que los sospechosos volvían desde Chile, se montó un operativo sobre la Ruta Nacional 242, cerca del paso internacional Pino Hachado. El vehículo en el que circulaban fue interceptado alrededor de las 19:15 horas y los dos hombres fueron demorados. Posteriormente, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos y una requisa vehicular.

Los sospechosos fueron interceptados en la Ruta 242 cerca del paso internacional Pino Hachado.

El procedimiento más importante tuvo lugar en una vivienda del centro oeste de Neuquén, donde se identificó a un joven de 28 años y se secuestraron medicamentos, hormonas inyectables, anfetaminas y otras sustancias de presunto uso deportivo ilegal.

También se encontraron varias bicicletas de competición de alto valor económico, incluyendo la bicicleta robada en Chile, además de modelos Trek, Giant y Specialized, ruedas de competición, ciclocomputadores GPS y accesorios profesionales, con un valor total que supera los 30 millones de pesos. En otro allanamiento, realizado en una bicicletería del barrio San Lorenzo Sur, se incautaron más elementos vinculados a la investigación.

La bicicleta de alta gama robada en Chile fue hallada en Neuquén intacta.

Por el momento, el personal policial continúa con la requisa del vehículo secuestrado mientras la Fiscalía define la situación procesal de los detenidos. La investigación mantiene abiertas las líneas para determinar el alcance de la banda y si había más personas involucradas en la venta de bicicletas y sustancias deportivas ilegales.