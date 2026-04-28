Tras un pedido del fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido, un juez de garantías prorrogó la prisión preventiva de Timoteo Alexis Elías Bosque, quien anteriormente reconoció haber cometido un violento robo y fue declarado penalmente responsable.

La decisión se tomó en una audiencia de modificación de medidas cautelares, donde decidieron que el imputado siga detenido por otros tres meses.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que se mantiene el peligro de fuga y la necesidad de proteger a la víctima. Además, informaron que el próximo 13 de mayo se realizará la audiencia de determinación de la pena.

Cómo fueron los hechos

Bosque fue declarado penalmente responsable en diciembre de 2025 por un hecho cometido el 28 de septiembre de ese mismo año, durante la madrugada, en la intersección de las calles Racedo y Otto Neuman, en la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, el condenado golpeó de forma sorpresiva a la víctima con un elemento similar a una regla de albañil, provocándole fracturas en ambos brazos, para luego robarle una bicicleta y una mochila con documentación y dinero en efectivo.

El delito por el cual fue declarado responsable es robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por el resultado de lesiones graves, en carácter de autor.