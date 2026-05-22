Robaron una bicicleta de 5500 dólares en Chile y la vendían en Facebook en Neuquén: allanan cuatro viviendas

En Neuquén buscan recuperar una bicicleta de alta gama valorada en 5.500 dólares que fue robada en Chile. La policía provincial realiza allanamientos en tres viviendas y un comercio de la ciudad. Según la investigación, la vendían en redes sociales.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) se están realizando cuatro allanamientos, en el contexto de una investigación por la venta en la capital provincial de bicicletas de alta gama que habrían sido robadas en Chile. Los procedimientos los requirió el fiscal del caso Diego Azcárate (fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos), y se están llevando adelante con personal de la Policía provincial.

Son en el contexto de un pedido de colaboración de la fiscalía de Providencia-Ñuñoa (Chile), y con la intervención de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación de Argentina. Los autorizó el juez de garantías Juan Manuel Kees.



El objetivo de los allanamientos, que son en tres viviendas y un comercio, es secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de las personas investigadas, junto con componentes y partes de bicicletas, así como todo elemento de interés para el caso.

El robo ocurrió en Santiago de Chile

La investigación surgió tras un hecho cometido el 25 de julio de 2025 en un café de Avenida Italia al 1.000 en Providencia, Santiago de Chile. Allí, un hombre ingresó al local y sustrajo una bicicleta marca Orbea, modelo Orca, que era propiedad de un hombre que se dedica al ciclismo de alto rendimiento, con un valor estimado en 5 millones de pesos chilenos (equivalente a alrededor de 5.500 dólares).



Luego, la víctima fue informada de que la bicicleta era ofrecida a través de Facebook por una persona con domicilio y número telefónico en la ciudad de Neuquén.



La Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público de Chile formalizó el pedido de colaboración y, mediante un trabajo conjunto del fiscal del caso Azcárate con el personal de la división Robos y Hurtos de la policía provincial, se realizaron medidas para constatar el paradero de esta persona.



Además, la justicia cuenta con información que permite suponer que las personas bajo investigación vendían bicicletas o partes de los rodados como repuestos, que serían robados en Chile.

¿Una banda de delincuentes que roba en Chile?

Ante la sospecha de que a algunas de estas personas viajarían a Chile a buscar los elementos de dudosa procedencia, se requirió informe migratorio y se constató que habían salido hacia el país trasandino por el paso Pino Hachado el pasado 20 de mayo, en un auto.



Por este motivo se montó un operativo policial que permitió al día siguiente demorar el auto con dos ocupantes en el control caminero de Senillosa. En el auto viajaban dos varones, que quedaron demorados.



Además de los allanamientos, el fiscal Azcárate requirió la requisa del auto y de las personas demoradas.



Una vez que finalice los procedimientos, resolverá los próximos pasos a dar en el contexto de la investigación y respecto a las personas que están demoradas.

