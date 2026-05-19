En un operativo de control de Tránsito efectuado este lunes por la Subsecretaría de Transporte de Río Negro, se detuvo un colectivo que circulaba sin habilitación y trasladaba a 16 obreros rurales en la colonia agrícola del Valle Inferior, a unos 30 kilómetros de Viedma. El procedimiento contó con el acompañamiento de personal de la Comisaría 41° y puso en evidencia la problemática del transporte informal en la región, donde es habitual encontrar vehículos con irregularidades.

Durante la inspección, el chofer reconoció que el vehículo no estaba habilitado y que tampoco había pasado por los talleres donde se cumple la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Los inspectores detectaron que los pasajeros provenían de la cosecha de cebolla en las chacras cercanas. Una vez confirmadas las irregularidades, el colectivo quedó retenido a disposición de las autoridades, con la correspondiente faja de seguridad en las puertas.

Desde Transporte señalaron que el propietario del vehículo sería reincidente, lo que refuerza la necesidad de intensificar los controles para garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar la precarización en los traslados. El operativo se suma a una serie de intervenciones que buscan combatir el transporte ilegal en zonas rurales y proteger los derechos laborales de quienes dependen de estos servicios. En los últimos meses, se han detectado colectivos y combis en condiciones similares, lo que llevó a reforzar la presencia de inspectores en rutas y accesos a las colonias agrícolas.

Las autoridades remarcaron que este tipo de procedimientos no solo apuntan a sancionar a los responsables, sino también a prevenir accidentes viales y asegurar que los trabajadores rurales cuenten con medios de transporte adecuados y seguros. La continuidad de los controles será clave para frenar la proliferación de vehículos sin habilitación que circulan en el Valle Inferior