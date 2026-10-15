¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
En hora pico

Se registraron dos accidentes en pocas horas sobre la Autovía Norte de Neuquén

No se informaron las causas de los siniestros aunque el tránsito no estuvo interrumpido durante las intervenciones.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Policiales
Jueves, 15 de octubre de 2026 a las 10:56
PUBLICIDAD

La mañana de jueves comenzó accidentada con dos choques ocurridos en Autovía Norte. Uno de ellos ocurrió a la altura de calle La Papa y el segundo en la intersección de la ruta y calle Gobernador Asmar.

En uno de estos se vio involucrado un auto que impactó contra una moto. Por el momento no se informó si hubo heridos ni tampoco cuál fue la causa de los siniestros.

Durante el momento de la asistencia, los siniestros viales no afectaron la circulación y el tránsito continuó con normalidad sobre la Autovía.

Noticia en desarrollo

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD