La mañana de jueves comenzó accidentada con dos choques ocurridos en Autovía Norte. Uno de ellos ocurrió a la altura de calle La Papa y el segundo en la intersección de la ruta y calle Gobernador Asmar.

En uno de estos se vio involucrado un auto que impactó contra una moto. Por el momento no se informó si hubo heridos ni tampoco cuál fue la causa de los siniestros.

Durante el momento de la asistencia, los siniestros viales no afectaron la circulación y el tránsito continuó con normalidad sobre la Autovía.

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