Ángela Cabrera sufrió fracturas de cadera, brazo derecho y una muñeca tras un choque entre la moto en la que circulaba y una camioneta Mercedes-Benz Sprinter. El siniestro ocurrió el jueves 8 de octubre por la tarde en la esquina de Buenos Aires y Costa Rica, en el barrio Sarmiento de Centenario. Ahora, su familia solicita colaboración económica para afrontar esta etapa de recuperación.

La mujer, oriunda de Clorinda, provincia de Formosa, y radicada en Neuquén desde hace 20 años, regresaba de trabajar cuando se produjo la colisión. Después de recibir asistencia en el Hospital Natalio Burd de Centenario, fue derivada a una clínica de Neuquén a través de su ART.

Según la información difundida sobre el caso, el conductor de la camioneta no contaba con el seguro obligatorio. Las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Cómo fue el choque en el barrio Sarmiento

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Buenos Aires y Costa Rica, en el barrio Sarmiento de Centenario. En el siniestro estuvieron involucradas una motocicleta de 250 cc conducida por Ángela y una camioneta Mercedes-Benz Sprinter manejada por un hombre.

La mujer sufrió las lesiones de mayor gravedad. Tras la primera atención del personal del Hospital Natalio Burd, bajo la asistencia médica de la doctora Baralle, debió ser trasladada a una clínica de la ciudad de Neuquén para continuar con su atención.

Entre las lesiones informadas se encuentran una fractura de cadera, una fractura en el brazo derecho y otra en una de sus muñecas. Estas lesiones pueden limitar su movilidad y dificultar las actividades cotidianas durante la recuperación, aunque no se informó un plazo estimado para su rehabilitación.

Su hija embarazada es quien puede asistirla

A las consecuencias físicas del choque se suma una dificultad familiar: Ángela cuenta principalmente con la ayuda de su hija, que está embarazada y debe recorrer unos 20 kilómetros diarios.

La situación complica la organización de los cuidados que necesita la mujer tras las fracturas. Por ese motivo, la familia recurrió a la solidaridad de los vecinos para conseguir apoyo económico mientras atraviesa este período.

La colecta busca acompañar a Ángela en un momento en el que sus lesiones requieren atención y asistencia. Por el momento, no se difundieron detalles sobre el monto que necesita reunir ni sobre cuánto tiempo demandará su recuperación.

Cómo colaborar con Ángela

Quienes quieran ayudar económicamente a Ángela pueden realizar una transferencia a través de Mercado Pago, según los datos difundidos por su familia.

Alias: angela.271.colina.mp

Billetera virtual: Mercado Pago

Antes de realizar una transferencia, se recomienda verificar que el alias y el nombre del destinatario coincidan con los datos confirmados por la familia.

La evolución médica de Ángela, las necesidades de asistencia durante su recuperación y el acompañamiento que pueda recibir de la comunidad serán aspectos centrales en los próximos días.