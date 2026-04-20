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Domingo 19 de Abril, Neuquén, Argentina
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ESTABA HERIDO

Rescataron a un perro del río en Centenario y buscan a sus dueños

Tras el rescate, quedó al cuidado de un vecino mientras intentan ubicar a su familia.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 21:45
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Un perro fue rescatado este domingo por la tarde en Centenario tras ser encontrado herido y con signos de hipotermia en uno de los brazos del río Neuquén, en una zona rural donde avanza la obra del puente hacia la Isla El Porvenir.

El operativo se realizó en el sector de calle 7 al fondo, donde intervinieron bomberos voluntarios, quienes lograron sacar al animal del agua en un estado de agotamiento extremo, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Al momento del rescate, el perro presentaba lesiones en dos de sus patas y un cuadro de hipotermia producto de la baja temperatura del río. Según se informó, apenas podía moverse, lo que había agravado su situación.

Tras ser asistido, el animal quedó al cuidado de un vecino de la zona, mientras continúa la búsqueda de sus dueños. Desde el entorno que participó del rescate indicaron que aún no fue identificado y apelaron a la difusión para poder dar con la familia.

El hecho generó preocupación entre quienes participaron del operativo, no solo por el estado en el que fue encontrado, sino también por el riesgo que implica la zona para animales sueltos, especialmente en sectores cercanos al agua y con obras en desarrollo.

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