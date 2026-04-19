La preocupación por el consumo de alcohol al volante vuelve a quedar en evidencia en Centenario tras un nuevo operativo de control que detectó casos positivos y derivó en secuestros de vehículos e infracciones durante la madrugada del domingo.

El procedimiento se realizó entre las 4 y las 7 sobre calle Belgrano, donde inspectores municipales, efectivos de la Comisaría 5° y personal de Tránsito de Villa Obrera controlaron un total de 27 vehículos. El resultado volvió a encender las alarmas: dos conductores dieron positivo en alcoholemia y tres rodados fueron retenidos. El caso más grave fue el de un automovilista que registró 2,68 gramos de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto que derivó en el secuestro inmediato del vehículo. También se detectó un caso menor, con 0,19 gramos, correspondiente a un motociclista.

Además, se labraron 12 actas contravencionales por distintas irregularidades, y otra motocicleta fue secuestrada por falta de luces y de seguro obligatorio.

Desde los organismos intervinientes remarcaron que los controles se intensificaron ante la reiteración de casos de alcoholemia positiva, una problemática que viene siendo foco de preocupación en la ciudad y que motivó el refuerzo de los operativos en distintos horarios.

El contexto no es aislado. A mediados de marzo, un jefe policial del área de Seguridad Vial fue detectado con alcohol en sangre tras chocar contra un guardarrail durante un control nocturno, un episodio que generó fuerte repercusión y volvió a poner el tema en agenda.

Con este nuevo procedimiento, las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la prevención y la conciencia vial, ante una conducta que se repite y que sigue representando un riesgo para conductores y peatones.