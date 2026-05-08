Un caballo que presentaba signos de abandono y un fuerte deterioro físico fue rescatado durante un operativo realizado en la zona norte de Centenario por personal de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén. La intervención se llevó adelante en el marco de una investigación por presunto maltrato animal, con participación de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

La causa comenzó a partir de una denuncia realizada a través de la aplicación AMVOZ, donde vecinos alertaron sobre la situación de un equino que presuntamente permanecía sin alimentación ni acceso al agua dentro de una parcela de la localidad.

Personal de la Municipalidad de Centenario acudió al lugar para verificar la situación y realizó registros fotográficos que mostraban el estado del animal.

Veterinarios confirmaron el deterioro del caballo

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó durante la tarde de este viernes. Del procedimiento participaron efectivos de la División Delitos Ambientales junto a médicos veterinarios de la División Montada y Canes de la Policía provincial.

Durante la inspección, los especialistas constataron el delicado cuadro que atravesaba el caballo, un equino macho de pelaje alazán y avanzada edad, que evidenciaba una importante pérdida de masa corporal.

Frente a esa situación, se resolvió retirar al animal del lugar para resguardar su estado de salud y evitar un mayor deterioro. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el caballo fue trasladado a una finca destinada al tránsito y recuperación de animales rescatados. En ese espacio recibirá alimentación, asistencia veterinaria y controles sanitarios mientras avanza la investigación judicial por presunto maltrato animal.

La denuncia a través de herramientas digitales y la rápida intervención de organismos municipales y policiales permitieron detectar la situación y activar el operativo en Centenario.