El área de Sanidad Animal de la municipalidad de Bariloche concretó la entrega definitiva de tres caballos a la Administración de Parques Nacionales, tras un proceso de rescate, recuperación veterinaria y adopción responsable que demandó meses de trabajo.

Los animales habían sido capturados en distintos operativos por encontrarse sueltos en la vía pública, una problemática que representa riesgos para vecinos y conductores. Bajo resguardo municipal, iniciaron un proceso integral de recuperación sanitaria y nutricional con controles clínicos, vacunación, desparasitación y seguimiento permanente hasta obtener el alta veterinaria.

Con la adopción institucional, los equinos fueron trasladados a sus nuevos destinos: uno a la seccional Huemul y los otros dos a Isla Victoria, donde volverán a funcionar las históricas caballerizas después de más de 20 años. Los caballos serán utilizados por guardaparques para recorrer senderos y áreas naturales protegidas, fortaleciendo las tareas de conservación, monitoreo y prevención.

El director de Sanidad Animal, Pablo Roque, destacó la importancia de la articulación entre instituciones públicas y el compromiso del equipo municipal: “Para nosotros es una enorme satisfacción que estos caballos hoy tengan un destino ligado a la conservación y al cuidado de nuestras áreas naturales”.

Los equinos fueron rescatados de la vía pública y controlados por veterinarios

Además, subrayó el esfuerzo cotidiano para abordar la problemática de los caballos sueltos en la ciudad y agradeció el acompañamiento político que permite sostener estas políticas públicas de bienestar animal y conservación ambiental.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de acciones transforman una problemática urbana en una política pública que garantiza mejores condiciones de vida para los animales y fortalece el cuidado de las áreas naturales protegidas.