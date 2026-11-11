Se retractó la víctima y liberaron al acusado de la balacera en el barrio Confluencia

El hombre que había señalado a M.A.G. como el autor de los disparos modificó su declaración tras ser entrevistado nuevamente en el hospital. Ante este cambio en un elemento central de la investigación, la Fiscalía pidió reemplazar la prisión preventiva por medidas cautelares. El juez hizo lugar al planteo y ordenó su inmediata libertad.

La investigación por un violento episodio con un arma de fuego ocurrido en el barrio Confluencia de Neuquén tuvo un giro luego de que la propia víctima modificara su versión sobre lo sucedido y asegurara que el imputado no fue quien le disparó.

A partir de esta nueva declaración, la asistente letrada Noelia Stillger solicitó revisar la situación procesal de M.A.G., quien permanecía detenido con prisión preventiva desde el lunes pasado, acusado de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

El planteo fue analizado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la inmediata libertad del acusado, aunque deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras continúa la investigación.

La víctima cambió su versión en el hospital

El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de noviembre, en una vivienda del barrio Confluencia. En la audiencia inicial, a partir de los testimonios de la víctima y de otras personas que presenciaron lo ocurrido, la Fiscalía había atribuido a M.A.G. la autoría de los disparos.

En aquella instancia, Stillger solicitó 30 días de prisión preventiva para el acusado, medida que fue dispuesta por el juez Juan Manuel Kees.

Sin embargo, la investigación tuvo un cambio importante cuando la representante del Ministerio Público Fiscal entrevistó nuevamente a la víctima en el hospital. En esa oportunidad, el hombre manifestó que M.A.G. no había sido quien le disparó.

Esta nueva versión modificó uno de los elementos centrales que habían sustentado la imputación inicial y el pedido de prisión preventiva. No obstante, desde la Fiscalía aclararon que la información deberá ser corroborada y que, por el momento, los cargos contra el acusado se mantienen.

Eecuperó la libertad

Frente al cambio en el relato de la víctima, Stillger solicitó reemplazar la prisión preventiva por medidas cautelares para garantizar el desarrollo de la investigación y evitar posibles contactos o interferencias.

El juez Lupica Cristo hizo lugar al pedido y estableció las siguientes condiciones para M.A.G.:

Prohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima.

Prohibición de comunicarse con la víctima y con las dos testigos.

Obligación de presentarse todos los lunes en la Comisaría Tercera.

Las medidas estarán vigentes hasta el 9 de marzo de 2027, fecha en la que vence el plazo de investigación. Durante la audiencia, el magistrado valoró la actuación de la representante del Ministerio Público Fiscal y destacó su deber de objetividad.

En ese sentido, señaló que, al advertir que una medida tan gravosa como la prisión preventiva podía estar basada en una plataforma fáctica que había cambiado, la Fiscalía promovió una nueva audiencia para revisar la situación del imputado.

El juez consideró que correspondía analizar otras alternativas cautelares y evitar que el hombre continuara detenido cuando habían surgido nuevos elementos que modificaban el escenario inicial de la investigación.

De esta manera, M.A.G. recuperó la libertad, aunque seguirá imputado por el hecho y deberá respetar las restricciones impuestas mientras avanza la causa.





