Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile retuvieron un camión de carga durante un control en el Paso Internacional Cardenal Samoré. Según detallaron, el vehículo intentaba salir de Chile con destino a Bariloche transportando un cargamento de productos cosméticos no declarados.

El camión fue identificado cuando fue seleccionado para una inspección mediante un sistema de perfilamiento basado en análisis de riesgo, utilizado para detectar posibles irregularidades.

Durante la revisión, los fiscalizadores comprobaron que la mercadería no figuraba en la declaración de carga. Entre los productos retenidos había: mascarillas faciales, cremas hidratantes, cremas para peinar y otros artículos de cosmética.

Además de no estar declarados, los productos carecían del registro sanitario obligatorio emitido por el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile y de las autorizaciones necesarias para su exportación.

Como consecuencia, toda la mercadería fue retenida y Aduanas inició el procedimiento administrativo previsto por la legislación chilena en materia aduanera y sanitaria. Las actuaciones definirán las sanciones y el destino final de los productos incautados.