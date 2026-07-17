Un hombre fue detenido en el Complejo Fronterizo Cardenal Samoré luego de intentar ingresar a Chile con una escopeta y un arsenal de municiones ocultos en el vehículo que conducía. El procedimiento fue realizado por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile durante un control de rutina en el principal paso internacional que conecta la provincia de Neuquén con la Región de Los Lagos.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Administración de Aduanas de Osorno, que durante la inspección inicial detectó inconsistencias en la documentación y en la revisión del automóvil. Esa situación motivó una inspección más exhaustiva, que terminó con el hallazgo del arma y las municiones.

Durante la requisa, los fiscalizadores encontraron una escopeta y un total de 38 municiones, cuya tenencia e ingreso al país están regulados por la legislación chilena sobre control de armas.

El material secuestrado incluyó: 37 municiones calibre .243 Winchester, todas sin percutar; de ellas, 20 eran marca Hornady Superformance y 17 marca Hornady; un cartucho de escopeta calibre 12 marca Orbea y una escopeta. Todo el armamento quedó inmediatamente bajo custodia de las autoridades chilenas.

El conductor quedó demorado

Tras el hallazgo, el conductor fue demorado en el complejo fronterizo y se dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con la investigación. Tanto la escopeta como las municiones serán entregadas a Carabineros de Chile, fuerza que continuará con las diligencias para determinar la situación procesal del involucrado y establecer si existió alguna infracción a la Ley de Control de Armas vigente en ese país.

Controles reforzados en la frontera

El procedimiento forma parte de los controles permanentes que realiza el Servicio Nacional de Aduanas de Chile en los pasos fronterizos internacionales para impedir el ingreso ilegal de armas, municiones y otros elementos prohibidos.

El paso internacional Cardenal Samoré es uno de los principales corredores entre Argentina y Chile y registra un intenso movimiento de turistas, transportistas y residentes durante todo el año, por lo que los controles aduaneros y migratorios son permanentes para garantizar la seguridad en el ingreso al territorio chileno.