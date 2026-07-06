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Estafa

Una denuncia desde Jujuy destapó un cargamento de mercadería en Centenario: una mujer fue demorada

Durante el allanamiento, la Policía secuestró una importante cantidad de mercadería que iba a ser enviada y que ahora será restituida a la denunciante de Jujuy.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 06 de julio de 2026 a las 15:49
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El allanamiento fue en un domicilio del barrio Tran Hue de la ciudad de Centenario.

Personal policial de la Comisaría Segunda de Neuquén, junto con la Oficina de Investigaciones Zona Sur Este, llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Tran Hue de la ciudad de Centenario, en el marco de una investigación por una presunta defraudación denunciada por una mujer oriunda de la provincia de Jujuy.

La diligencia judicial, ordenada por la Justicia y coordinada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, permitió el secuestro de una importante cantidad de elementos, entre ellos vajilla, cubiertos, termos, artículos térmicos, blanquería, electrodomésticos, teléfonos celulares y documentación vinculada a envíos de mercadería.

Durante el procedimiento fue demorada una mujer mayor de edad, quien quedó vinculada a la causa y será notificada de la imputación correspondiente por disposición de la Fiscalía interviniente.

Finalizadas las actuaciones, la Justicia devolvió la totalidad de los bienes secuestrados a la denunciante, destacando el trabajo investigativo desarrollado por el personal policial que permitió esclarecer el hecho y recuperar los elementos.

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