Revisaron una camioneta y encontraron un botín: un inhibidor, patentes truchas y una faca

Una requisa policial dejó al descubierto una serie de elementos sospechosos dentro de una camioneta Volkswagen Amarok, entre los que se destacan un inhibidor de señal y chapas patentes que no correspondían al vehículo, lo que apunta a un intento de eludir controles y rastreos. Además, los efectivos encontraron un chip telefónico, un cuchillo casero, un destornillador y hojas de bisturí, todos secuestrados para ser analizados.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del miércoles en la ciudad de Neuquén, cuando personal de la Comisaría 1° trabajó en conjunto con el Departamento de Criminalística, cumpliendo una orden judicial de requisa sobre la camioneta. La intervención se realizó con presencia de testigos y permitió asegurar los elementos hallados bajo cadena de custodia.

"La intervención permitió avanzar en la investigación judicial en curso, destacándose el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales para reunir pruebas y esclarecer el hecho investigado", señalaron desde la policía neuquina.



Dentro de la camioneta secuestrada se encontraron un inhibidor de señal y chapas patentes falsas, junto a un cuchillo casero y otros elementos vinculados a la investigación.

El personal interviniente detectó que las chapas patentes colocadas en el rodado no corresponderían al dominio original del vehículo, por lo que también fueron secuestradas y puestas a disposición de la Justicia.

Según informaron las autoridades, el operativo forma parte de una investigación impulsada por la Fiscalía de Robos y Hurtos. La detección del inhibidor de señal y de las patentes falsas representa un avance clave para esclarecer el hecho y reforzar la investigación judicial en curso.