La investigación que este jueves derivó en allanamientos y personas demoradas en la meseta de la capital neuquina, en la zona de Cañada de Azúcar, sumó en las últimas horas datos que profundizan la gravedad del caso. Detrás de las armas secuestradas y los equipos de comunicación, la Policía confirmó una modalidad delictiva que despierta enojo e indignación social: el uso de radios VHF como inhibidores para robar automóviles.

El origen de la causa no fue un robo común. Todo comenzó con un hecho violento, con disparos y amenazas directas, lo que encendió las alarmas y motivó el trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20.

“El 26 diciembre de 2025 se inicia investigación policial de la Brigada de Investigaciones de la Comisaria 20, en virtud de la denuncia que se recibe", adelantó el comisario Agustín Galeano, coordinador de Seguridad Confluencia, en diálogo con AM550.

El relato del uniformado precisó los hechos:

"Una persona fue víctima de amenazas y fue agredido con disparos de armas de fuego, lo que fue constatado con indicios del delito en el vehículo en las diligencias en la unidad, donde se observó orificios que podrán ser impactos de proyectil de arma de fuego”, explicó el comisario.

De un ataque armado a una trama más amplia

A partir de ese hecho inicial, la investigación avanzó con cruces de información y trabajo en la calle. El análisis de redes sociales y los movimientos detectados en el terreno permitieron identificar a personas y domicilios cercanos, lo que derivó en el pedido de órdenes judiciales.

El operativo desplegado este jueves no fue aislado ni improvisado. Participaron varias áreas de la Policía neuquina, con un despliegue que expuso la dimensión de lo que se estaba investigando.

“La Brigada que desentramó todo a través de cruces en redes sociales, con investigación en el terreno, y lo que se allanó es cercano", indicó.

A partir de estas labores, se pidieron las tres órdenes de allanamiento que se llevaron adelante este jueves, con la colaboración de la Policía Metropolitana, UESPO y efectivos de la Comisaría 20.

"Los resultados fueron positivos: secuestramos de armas, el vehículo en que se trasladaban las personas agresoras, y además se averiguaron los antecedentes y se los dispuso con la Fiscalía, que ordenó luego proceder a notificar de causa judicial y recuperaron su libertad”, detalló Galeano.

Cañada de Azúcar y hallazgos que preocupan

Uno de los allanamientos se realizó en la zona de Cañada de Azúcar, en la meseta. Allí, los investigadores se encontraron con vehículos y otros elementos que despertaron sospechas, aunque no todos pudieron ser vinculados de inmediato a delitos registrados en los sistemas nacionales.

Ese punto abrió nuevas líneas de análisis y refuerza la hipótesis de que podría tratarse de una red con más hechos detrás.

“En un allanamiento, en la meseta, en la zona de cañada de azúcar, ubicamos vehículos que no teníamos indicios que allí se usara el espacio para reparar vehículos. Convocamos personal del departamento de sustracción de automotores, pero no hubo novedades de interés en los sistemas nacionales”, indicó el comisario.

Antecedentes y vínculos con otros hechos

La causa no solo reveló armas, municiones y equipos de comunicación. También permitió confirmar que las personas vinculadas ya tenían antecedentes, incluso por hechos similares, un dato que refuerza la indignación y la preocupación vecinal. Incluso, hay registros de enfrentamientos antagónicos con la persona que realizó la denuncia por amenazas y disparos.

La Policía avanza con cruces de información para determinar si estos elementos están conectados con otros delitos ocurridos en la región.

“Ubicamos otros indicios y elementos que puede que se vinculen con otras causas. Se hace el cruce de datos, por eso no damos toda la información, para no perjudicar una futura investigación. Las personas involucradas tienen antecedentes de enfrentamientos en años anteriores”, sostuvo Galeano.

Radios VHF como inhibidores: el dato más alarmante

El punto que genera mayor repudio es la confirmación del posible uso de radios VHF como inhibidores. Se trata de una de las modalidades más temidas por quienes dejan su auto estacionado, ya que permite bloquear alarmas y cierres sin forzar el vehículo.

Este dato cambia la lectura inicial del operativo y expone un tipo de delito que golpea de lleno en cuanto a la sensación de inseguridad cotidiana.

“Es conocida la utilización de equipos de VHF con frecuencia abierta para usarlos como inhibidores para robar vehículos, por eso con el cruce de datos, ya que puede que estas personas u otras personas cercanas estarían vinculadas a otros hechos”, afirmó el comisario.

Qué se investiga ahora

Los equipos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos para determinar su función específica. Aunque se trata de dispositivos de venta legal, su uso con fines delictivos los convierte en piezas clave de la causa.

“El gabinete técnico de comunicaciones comprobará si los VHF eran para comunicarse o para inhibir alarmas. Son elementos comprados en el mercado, no robados a las fuerzas de seguridad”, aclaró Galeano.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas. El caso deja al descubierto una combinación peligrosa: violencia armada, antecedentes, y tecnología utilizada para delinquir, una mezcla que genera enojo, preocupación y un fuerte reclamo social por mayor control y prevención.