En un operativo realizado durante la mañana del miércoles, personal de la Policía de Neuquén encontró tres inhibidores de señal junto con una ganzúa de fabricación casera, utilizada para abrir cerraduras, durante dos allanamientos en la ciudad. Los procedimientos se enmarcan en una causa por hurto simple, con intervención de la fiscalía correspondiente.

Las diligencias se llevaron a cabo en viviendas ubicadas sobre las calles Chaneton y Lanín, con la participación de efectivos de la Comisaría Primera, la Oficina de Investigaciones, la Policía Metropolitana y la Unidad Especial de Seguridad Preventiva Operativa (UESPO). Según informaron las autoridades, los allanamientos se realizaron tras un minucioso trabajo de investigación.

Además de los inhibidores y la herramienta, los uniformados secuestraron cartuchos calibre 9 mm, vainas servidas calibre 22, barras de hierro, una bicicleta marca Trek sin documentación y diversos objetos de valor, entre ellos joyas, relojes, prendas de vestir y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. Todos estos elementos serán analizados como parte de la investigación.

Durante el operativo se identificó a varias personas mayores de edad vinculadas a los domicilios allanados, pero no se registraron demorados ni incidentes durante la jornada. También se verificó un vehículo Volkswagen Gol que estaría relacionado con los hechos que se investigan.