Un operativo rápido y coordinado entre el centro de monitoreo urbano y la policía sorprendió a un hombre y una mujer en plena madrugada, cuando transportaban elementos de construcción que habían sido robado de una obra en construcción.

El hecho ocurrió cerca de la 1:40 de este martes, en inmediaciones de las calles Chocón y Obreros Argentinos. Según informaron desde el centro de monitoreo, los sospechosos fueron “captados” por las cámaras de seguridad justo en el momento en que creían no estar siendo observados. La calle estaba desierta, la noche era silenciosa y la única compañía de los implicados fueron los ojos electrónicos que registraron cada movimiento.

Gracias a la descripción detallada proporcionada desde el monitoreo, la policía desplegó un operativo que permitió localizar a un hombre de 49 años en la intersección de Epulafquen y Monte Hermoso, cargando columnas sobre su hombro. Simultáneamente, otro móvil policial inspeccionó una obra en construcción en calle Belisle al 2700, de donde habían sido retirados los elementos.

Las columnas fueron secuestradas de manera preventiva, mientras que el hombre quedó demorado por presunto hurto y fue trasladado a la Comisaría 19°, a disposición de la Justicia.