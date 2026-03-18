La Dirección Delitos de la Policía de Neuquén llevó adelante dos allanamientos en el marco de una causa en la que se investiga la sustracción de una mochila que estaba en un automóvil. Los procedimientos se realizaron en el barrio Parque Industrial de Neuquén Capital y en Cipolletti.

Según consta en la denuncia, el robo ocurrió el 11 de marzo en calle 12 de septiembre al 800 de la capital provincial. Allí, la víctima dejó su vehículo estacionado y al regresar notó que faltaba su mochila. En ella había guardado dinero en efectivo, un iPad, una notebook marca Apple, anteojos y otros elementos de valor. Lo que le resultó extraño fue constatar que el automóvil no estaba dañado en ninguna de sus puertas, por lo que sospechan de la utilización de un inhibidor de señal para evitar el bloqueo de las puertas.

Qué encontraron en los allanamientos

Personal de la División Robos y Hurtos estuvo a cargo de la investigación. Llevaron adelante tareas que incluyeron análisis de cámaras y redes sociales, las cuales derivaron en la identificación de los presuntos autores.

Con la intervención de la Unidad Fiscal, se realizaron los operativos en un domicilio de Neuquén Capital y otro de Cipolletti. Efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales lograron dar con dispositivos electrónicos, un vehículo presuntamente utilizado en el robo, anteojos, prendas de vestir y otros elementos vinculados con la causa que quedaron debidamente secuestrados.

En los procedimientos detuvieron a dos hombres, de 40 y 36 años, quienes luego de ser imputados recuperaron su libertad, tal lo dispuso la Fiscalía interviniente.