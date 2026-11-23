Un Volkswagen Gol que había sido robado en Cipolletti fue encontrado por la Policía de Río Negro en una calle del barrio Manzanar, después de que dos personas lo dejaran estacionado y escaparan caminando. El vehículo fue encontrado horas después por la Policía, que al revisar las cámaras de seguridad descubrió que una mujer había bajado por el lado del acompañante y un hombre por el del conductor antes de desaparecer por la misma calle.

El episodio tiene varios interrogantes. El auto había sido robado el sábado alrededor de las 23:30, en cercanías del semáforo de Ruta 22 y calle Paso de los Libres. Sin embargo, lejos de desaparecer definitivamente, terminó estacionado y sin ocupantes sobre calle Las Heras, a pocas cuadras de donde se produjo el hecho.

Fue durante la tarde del domingo cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje encontraron el Volkswagen Gol gris. La verificación de los datos del rodado permitió establecer que era el mismo auto denunciado por el robohoras antes. Así comenzó otra parte de la historia: saber quiénes lo habían utilizado y por qué lo dejaron en ese lugar.

Para eso, los investigadores recurrieron a los registros fílmicos de la zona. Las imágenes mostraron una secuencia concreta: primero descendió una mujer por la puerta del acompañante y luego un hombre salió por el lado del conductor. Los dos se alejaron caminando por calle Las Heras en dirección este.

La escena quedó registrada, pero todavía no alcanza para establecer quiénes son esas personas ni cuál fue su participación en el robo. Por ahora, las imágenes forman parte de los elementos que deberán ser analizados en la investigación.

Mientras tanto, el vehículo fue retirado mediante una grúa y trasladado para que el Gabinete de Criminalística realizara las pericias correspondientes. La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso, que mantiene abierta la incógnita sobre los responsables del robo.