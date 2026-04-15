Un patrullaje que terminó en persecución

Un control preventivo de rutina en el barrio Z1 derivó en una secuencia tensa que dejó al descubierto un intento de encubrimiento tras el robo de un vehículo. El procedimiento fue cerca de la 01.50 de este martes 15 de abril, cuando efectivos de la Comisaría 18° recorrían la zona de calles Néstor Barros y la rotonda.

En ese contexto, detectaron un automóvil naranja que coincidía con uno denunciado como robado horas antes en jurisdicción de la Comisaría 16°.

La fuga: maniobras desesperadas y escape a pie

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo aceleraron y escaparon por distintas calles del barrio. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que terminó en la intersección de Raqui y Los Patos.

Allí, los sospechosos abandonaron el auto e intentaron meterse en una vivienda para ocultarse. La maniobra no salió como esperaban: mientras algunos lograron huir, uno de ellos fue alcanzado en el momento en que intentaba abrir el portón.

Intento de encubrimiento dentro de una casa

El hombre, de 31 años, quedó demorado en el lugar. Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al domicilio para buscar a los demás involucrados, pero no lograron encontrarlos.

La escena dejó expuesto un intento claro de esconderse y ganar tiempo tras abandonar el vehículo robado.

El dato clave: un auto sin patente, pero identificado

El vehículo recuperado es un Chery Arrizo 5 naranja. No tenía chapa patente colocada, pero los cristales grabados permitieron confirmar que se trataba del mismo rodado denunciado previamente.

Horas después, personal de Criminalística trabajó en el lugar con peritajes, toma de fotografías y levantamiento de rastros para avanzar en la investigación.

Un operativo que evitó que el caso quedara impune

La rápida intervención permitió recuperar el auto y detener a uno de los implicados en medio de una secuencia que combinó robo, fuga y un intento de ocultamiento.

Mientras continúa la búsqueda de los otros involucrados, el procedimiento vuelve a poner el foco en este tipo de maniobras y en la respuesta ante situaciones que se desarrollan en cuestión de minutos durante la madrugada neuquina.