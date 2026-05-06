El dato que activó todo

Un aviso preciso puso en marcha el operativo. Cerca de las 21:20 del martes, personal de la División Operativa del Comando Radioeléctrico de Zapala fue alertado sobre la circulación de un Chevrolet Onix blanco que tenía pedido de secuestro por robo en Cutral Co.

La información llegó mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos. A partir de ese momento, se organizaron controles y recorridas en distintos puntos de la ciudad.

Búsqueda en la oscuridad

El vehículo no apareció de inmediato. Durante varios minutos, los móviles recorrieron calles y accesos sin resultados, mientras se sostenía el alerta en toda la zona.

La clave llegó desde un puesto de control de tránsito: el auto había pasado en dirección a Cutral Co. Ese dato cambió el eje del operativo y permitió concentrar los recursos en la ruta.

Interceptados en plena ruta

Con la nueva referencia, los uniformados se dirigieron hacia el sector y lograron ubicar el vehículo a la altura del kilómetro 1380. Allí lo interceptaron y frenaron su marcha.

Dentro del auto viajaban tres hombres mayores de edad. Según indicaron, habían comprado el vehículo recientemente en Zapala.

El auto, secuestrado

Ante la confirmación de que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, los efectivos procedieron a incautarlo y trasladaron a los ocupantes para avanzar con las diligencias judiciales.

La intervención permitió recuperar el auto robado y sumar elementos para la investigación que busca determinar cómo llegó a manos de quienes lo trasladaban.

Un recorrido que no terminó como esperaban

El intento de mover el vehículo robado por la ruta terminó con el auto recuperado y bajo control. El operativo, que empezó con un dato y se sostuvo con controles y patrullajes, cerró con el rodado fuera de circulación y a disposición de la Justicia.