Durante la madrugada de este domingo, personal policial de Comisaría 44° logró recuperar un automóvil que había sido denunciado como sustraído horas antes en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se inició alrededor de la 1:40, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron un vehículo detenido de manera incorrecta en la intersección de las calles El Dorado y Catan Lil. Según se informó, un hombre descendió del rodado y se retiró a pie, dejando el automóvil atravesado en la calzada y con las luces encendidas.

Cómo lo identificaron y recuperaron

Ante esta situación, los uniformados procedieron a verificar el vehículo, un Volkswagen Gol Trend de color gris oscuro. Fue allí cuando, tras establecer comunicación con el Centro de Operaciones Policiales, se confirmó que el automóvil había sido denunciado como sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría 18°.

De inmediato, se dio intervención a la unidad correspondiente, que llevaba adelante una investigación por presunto hurto de vehículo, con intervención de la fiscalía especializada en robos y hurtos.

En el lugar trabajó personal del Departamento Criminalística, que realizó las pericias de rigor, incluyendo la toma de fotografías y el levantamiento de rastros dactilares. Por disposición judicial, se procedió al secuestro del rodado a fin de continuar con las diligencias investigativas.

La investigación continúa con el objetivo de identificar al autor del hecho y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el robo.