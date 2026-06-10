Durante la madrugada, efectivos policiales del Centro de Monitoreo Urbano detectaron a dos individuos cuando retiraban una bicicleta negra con detalles rojos del interior de una vivienda ubicada en el sector de Lanín y Petróleo.

A partir del seguimiento mediante distintos domos de vigilancia, se observó a los sospechosos trasladar el rodado e ingresar a un domicilio cercano en la zona de Gatica y Ceferino Namuncurá.

La información fue comunicada de inmediato al personal policial que patrullaba el área.

Horas más tarde, efectivos lograron ubicar y demorar a uno de los presuntos involucrados, mientras que el segundo fue localizado posteriormente gracias al monitoreo en tiempo real.

Finalmente, cerca de las 5:50 de la mañana, un móvil policial identificó a un hombre en inmediaciones de Gatica y Ceferino Namuncurá, quien entregó voluntariamente la bicicleta sustraída, permitiendo su recuperación.