Este domingo a la madrugada personal policial debió intervenir tras la alerta emitida por efectivos de la División Centro de Monitoreo Urbano, quienes observaron a un sujeto robando elementos del interior de un vehículo estacionado en inmediaciones de calles Choele Choel y San Ignacio.

El hecho fue advertido pasadas las 00.00h por una agente quien informó la situación al personal en calle. Minutos después, llegaron al lugar y pudieron encontrar a un sujeto de similares características, quien llevaba consigo diversos elementos presuntamente robados.

Entre los objetos recuperados se encontraban una rueda de auxilio, una caja con herramientas varias, tubos, una pinza, una llave francesa, dos sillas de camping y una mochila azul con documentación.

Posteriormente se comprobó que dichos elementos pertenecían a un vehículo Volkswagen Up, propiedad de una mujer de 37 años, quien manifestó que el rodado se encontraba sin alarma.

Como resultado del procedimiento, se demoró a un hombre de 29 años por tentativa de robo y hurto, quedando a disposición de la Justicia. La damnificada se hizo presente en Comisaría 44° para realizar la correspondiente denuncia.