Intentaba robar los faros de una camioneta y lo descubrieron por las cámaras del monitoreo urbano

Un sujeto fue detenido en plena madrugada mientras intentaba sustraer un faro de una camioneta Ford F100 en la ciudad de Neuquén. Gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, la policía pudo advertir el hecho y capturarlo a pocas cuadras del lugar.

El incidente ocurrió cerca de las 3:57 de este jueves, cuando operadores de videovigilancia detectaron a un hombre manipulando el faro delantero izquierdo de la camioneta estacionada en inmediaciones de la calle Anaya, utilizando un elemento punzante.

De inmediato, se notificó a personal de la Comisaría 17, que llegó rápidamente y logró interceptar al sospechoso mientras aún permanecía en la zona. Durante el palpado preventivo, los uniformados secuestraron un destornillador y un tornillo que llevaba entre sus pertenencias.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo.

Los efectivos constataron que la camioneta presentaba la falta de un tornillo de sujeción en el sector del faro. El propietario del vehículo fue ubicado en el lugar y confirmó el daño ocasionado.

"La intervención destacó nuevamente la importancia del sistema de videovigilancia y el trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Urbano y las unidades policiales operativas, que permitió una respuesta rápida ante hechos delictivos”, expresaron desde la policía neuquina.

Por disposición del oficial de servicio, el hombre fue demorado por tentativa de robo y trasladado a la Comisaría 17, donde se continúan las actuaciones judiciales correspondientes.