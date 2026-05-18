Un criancero del norte neuquino deberá ser indemnizado con más de 30 millones de pesos luego de que la Justicia Civil de Chos Malal condenara a dos hombres por el robo de ganado ocurrido en 2021 durante el regreso de la veranada.

La sentencia fue firmada por el juez civil Carlos Choco, quien consideró acreditada la participación de los demandados en la sustracción de cerca de veinte bovinos que habían desaparecido del paraje Aguas Calientes y posteriormente fueron rastreados hasta Buta Ranquil.

Según consta en el fallo, la búsqueda comenzó tras la denuncia realizada por el productor y contó con el apoyo de vecinos de la zona, quienes siguieron las huellas del arreo hasta una chacra privada vinculada a los acusados.

En el lugar lograron recuperar nueve animales, aunque uno de ellos murió tiempo después debido al grave deterioro físico en el que fue encontrado.

Las pruebas que complicaron a los acusados

En la resolución, el magistrado sostuvo que tanto las pruebas testimoniales como las actuaciones del expediente penal permitieron demostrar la responsabilidad de los demandados.

El juez señaló que existió una “clara convergencia” entre los testimonios, los informes policiales y la denuncia inicial presentada por el criancero.

Uno de los testigos declaró haber participado del traslado de los animales hacia el predio donde finalmente fueron hallados. Durante el trayecto, según relató, le dijeron que las vacas habían sido compradas “a medias” con uno de los acusados.

Otros testimonios incorporados al expediente describieron el estado del lugar donde permanecía encerrado el ganado y afirmaron haber visto restos de animales faenados dentro del establecimiento.

La compra “sin papeles”, un dato clave

Otro de los elementos valorados por la Justicia fue el reconocimiento realizado por uno de los involucrados cuando la Policía llegó al predio.

De acuerdo al fallo, el acusado admitió haber comprado los animales sin documentación respaldatoria, una situación que para el juez constituyó “un indicio grave sobre el origen ilícito” del rodeo.

La defensa intentó cuestionar el reclamo indemnizatorio argumentando que parte de los animales figuraba formalmente a nombre de familiares del denunciante. Sin embargo, el planteo fue rechazado.

“El actor se desempeñaba como criancero y los animales sustraídos integraban el rodeo bajo su cuidado, explotación y aprovechamiento económico”, sostuvo Choco.

Cómo se compone la millonaria indemnización

La sentencia dividió la indemnización en tres conceptos principales. Por daño emergente, el juez fijó 13,2 millones de pesos, correspondientes al valor de once animales no recuperados y uno que murió tras ser restituido.

Además, reconoció 8,9 millones de pesos por lucro cesante, al considerar la interrupción del ciclo productivo y la pérdida del potencial reproductivo del rodeo. A esa suma se agregaron otros 8 millones de pesos por daño moral.

El monto total deberá actualizarse con intereses calculados desde el 20 de mayo de 2021, fecha en la que ocurrió el robo del ganado durante el regreso de la veranada en el norte de Neuquén.