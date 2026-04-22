El hombre de 49 años detenido por un llamativo caso de abigeato en la zona de Pomona fue acusado por la Justicia y seguirá preso con prisión preventiva, luego de un operativo que dejó al descubierto una llamativa maniobra organizada: faena clandestina de vacas, fuga en lancha por el río Negro y pruebas contundentes que lo complican cada vez más.

El hecho, que sacudió al sector rural del Valle Medio, ocurrió durante la madrugada del 14 de abril, cuando, según la acusación fiscal, al menos tres hombres dieron muerte a dos animales Hereford de unos 300 kilos y se apoderaron de la carne en un campo de la zona. Sin embargo, lo que parecía otro golpe silencioso contra productores terminó activando una rápida respuesta: un vecino escuchó disparos y alertó a la Brigada Rural, lo que puso en marcha un operativo que sería clave.

A partir de ese aviso, los uniformados lograron llegar hasta la escena y encontraron restos de los animales ocultos entre la vegetación, a la vera del río Negro. Pero además, según la reconstrucción, los sospechosos ya habían escapado: lo hicieron en una lancha, en una maniobra que revela planificación y conocimiento del terreno, dos elementos que hoy pesan fuerte en la causa.

En este contexto, horas después se ordenaron allanamientos que terminaron de cerrar el cerco. En una vivienda de Pomona, sobre el Pasaje Juan Domingo Perón, fue detenido David Esteban Grandón, señalado como uno de los protagonistas. Allí, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y un cartucho calibre 7.62, munición compatible con fusiles, lo que encendió aún más las alarmas sobre el nivel de violencia del hecho.

En paralelo, la clave apareció en la lancha secuestrada: dentro de la embarcación encontraron cartuchos de 9 milímetros, una vaina servida y una prenda de vestir con manchas rojizas, presuntamente sangre, que podría conectar directamente a los sospechosos con la faena ilegal.

Frente a este escenario, la fiscalía no dudó en avanzar con una imputación contundente: abigeato agravado por la participación de tres o más personas, en concurso con resistencia a la autoridad. Es decir, no solo se investiga el robo de ganado, sino también la huida organizada para evadir a la Policía.

Por su parte, la defensa intentó frenar tanto la formulación de cargos como la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza de Garantías avaló los argumentos fiscales y ordenó que el acusado permanezca detenido. Entre los puntos clave, se valoró el riesgo de fuga, por su conocimiento de la zona y recursos, y la posibilidad de entorpecer la investigación, especialmente por los vínculos en el ámbito rural.

Así, con pruebas que lo cercan, una logística que expone un golpe planificado y otros sospechosos aún bajo la lupa, el caso deja de ser un simple robo de animales para convertirse en una investigación que apunta a desarticular un esquema más amplio de abigeato en la región.