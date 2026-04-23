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Analizan las cámaras

Robaron un Gol rojo en el casco viejo de Centenario: lo vieron escapar por la Ruta 7 hacia Neuquén

El propietario del vehículo alertó a familiares y a la Comisaría Quinta tras notar la ausencia de su auto. El automóvil, que presenta un guardabarros abollado y escape deportivo, es buscado intensamente. 


 

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 23 de abril de 2026 a las 09:49
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Un Volkswagen Gol rojo, patente ENG 505, fue robado este miércoles entre las 16 y las 17 del Casco Viejo de Centenario, dejando un rastro de preocupación entre vecinos y familiares del propietario.

El vehículo estaba estacionado en la calle San Juan Bosco, entre Antártida Argentina y Río Neuquén, cuando delincuentes lograron llevárselo bajo circunstancias que aún se investigan. Su dueño, que se encontraba trabajando en un domicilio cercano, fue alertado de la ausencia del auto y rápidamente dio aviso a sus familiares y a la Comisaría Quinta.

El automóvil, que presenta un guardabarros izquierdo abollado y un escape deportivo, habría sido visto minutos después circulando a alta velocidad por la Ruta 7, con dirección a la ciudad de Neuquén. Este detalle reforzó la hipótesis de que los delincuentes habrían planeado escapar hacia la capital provincial.

Por el momento, la denuncia ya fue radicada y la investigación se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables y el paradero del vehículo. Las autoridades piden colaboración a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar el Gol rojo antes de que desaparezca definitivamente de la vista.

El hecho generó alarma en la zona y subraya la necesidad de reforzar medidas de seguridad en áreas céntricas, donde la tranquilidad puede verse alterada en cuestión de minutos.

 

 

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