Un Volkswagen Gol rojo, patente ENG 505, fue robado este miércoles entre las 16 y las 17 del Casco Viejo de Centenario, dejando un rastro de preocupación entre vecinos y familiares del propietario.

El vehículo estaba estacionado en la calle San Juan Bosco, entre Antártida Argentina y Río Neuquén, cuando delincuentes lograron llevárselo bajo circunstancias que aún se investigan. Su dueño, que se encontraba trabajando en un domicilio cercano, fue alertado de la ausencia del auto y rápidamente dio aviso a sus familiares y a la Comisaría Quinta.

El automóvil, que presenta un guardabarros izquierdo abollado y un escape deportivo, habría sido visto minutos después circulando a alta velocidad por la Ruta 7, con dirección a la ciudad de Neuquén. Este detalle reforzó la hipótesis de que los delincuentes habrían planeado escapar hacia la capital provincial.

Por el momento, la denuncia ya fue radicada y la investigación se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables y el paradero del vehículo. Las autoridades piden colaboración a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar el Gol rojo antes de que desaparezca definitivamente de la vista.

El hecho generó alarma en la zona y subraya la necesidad de reforzar medidas de seguridad en áreas céntricas, donde la tranquilidad puede verse alterada en cuestión de minutos.